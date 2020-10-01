МВД: для заявления о пропаже человека не нужно ждать трое суток

https://static.news.ru/photo/d5051af2-03f5-11eb-b227-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД России напомнило, что для обращения в полицию после пропажи человека не надо ждать трое суток, следует заявлять об этом незамедлительно.

Об этом сообщил глава отдела организации федерального розыска скрывшихся, без вести пропавших лиц и идентификационной работы управления организации оперативно-разыскной деятельности ГУ уголовного розыска МВД РФ Максим Черныш. По его словам, правила, гласящего, что заявить о пропаже человека можно только по прошествии трёх суток, никогда не было.

Никаких трёх дней никогда не было. Если человек понимает, что пропал близкий, то он незамедлительно может обратиться в органы внутренних дел, — сказал он.

По словам Черныша, после обращения поиск начинается незамедлительно, ещё до заведения разыскного дела. Согласно информации министерства, на данный момент в базе пропавших числятся около 29 тыс. человек. Более тысячи из них — дети, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники правоохранительных органов нашли мёртвой пропавшую трёхлетнюю девочку из села Покровское на территории Свердловской области.