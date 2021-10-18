«Мужское государство» признали экстремистской организацией

Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией. Теперь её деятельность на территории России запрещена, следует из онлайн-трансляции «Медиазоны» (признана властями РФ иноагентом).

В иске, который нижегородская прокуратура направила в суд, говорилось , что МГ занимается «травлей, угрозами и преследованием женщин», а также упомянута кампания против сети ресторанов «Тануки». Среди требований был запрет на деятельность трёх каналов в Telegram — основателя МГ Владислава Позднякова (уже заблокирован платформой), основной канал организации (недоступен по указанной в иске ссылке) и проект «Бутылка». Кроме того, запретить требовали шесть региональных пабликов «Мужского государства» в соцсети «ВКонтакте».

Адвокат Позднякова Дзамболат Габараев в ходе суда настаивал на проверке рекламной кампании «Тануки» на предмет «ЛГБТ-пропаганды». При этом защита уверяла, что не видит в деятельности МГ признаков экстремизма или «угнетения кого-то». Также юрист Позднякова говорил, что его подзащитный отошёл от руководства организацией.

Идеология данного объединения — продолжение здравого смысла в стране, где детям не будут прививать нетрадиционные сексуальные отношения, — говорил Габараев.

При этом адвокат не знает, где находится его подзащитный, а сам Поздняков не участвовал в суде.

В ходе заседания также была предоставлена позиция Главного управления по противодействию экстремизму МВД. Силовики описывали «Мужское государство» как радикальный патриархат, цель которого — изменение конституционного строя.

«Мужское государство» — националистическое сообщество, которое регулярно устраивает кампании травли против людей и компаний, которые не нравятся его лидеру Владиславу Позднякову. Призывы к своим сторонникам Поздняков публикует через Telegram-канал. Так, из-за угроз от сторонников «Мужского государства» из России пришлось уехать тиктокеру Оле Тыкве, которая прославилась благодаря мему «Привет, я подсяду?». Его уже штрафовали за возбуждение ненависти. В 2018 году он получил условный срок за возбуждение ненависти по признакам пола. Последний скандал с «Мужским государством» был связан с рестораном «Тануки», который был атакован сторонниками Позднякова из-за публикаций с темнокожими людьми в Instagram и материалами, которые якобы пропагандируют ЛГБТ.

Запретить «Мужское государство» потребовала нижегородская прокуратура.