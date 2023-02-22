Мужчинам на 23 февраля будут дарить праздничный ужин, деньги и инструменты ВЦИОМ: мужчинам на 23 февраля будут дарить праздничный ужин, деньги и инструменты

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Праздничный ужин в качестве подарка на День защитника Отечества приготовили 40% россиянок, 10% собираются дарить деньги, еще 10% - инструменты, свидетельствуют данные опроса на сайте ВЦИОМ. В тройку самых популярных подарков также входят парфюмерия и косметика (20%) и сувениры (15%), к числу которых относятся авторучка, блокнот, портмоне и так далее. Ничего не будут дарить 11% россиянок.

У самих мужчин самым желанным подарком на 23 февраля стало внимание от близких (33%), четыре года назад его рассчитывали получить только 6%. 11% назвали желанным подарком внимание со стороны государства. 14% хотели бы получить на 23 февраля недвижимость, 10% рассчитывает на туристическую путевку, 9% - на автомобиль. В числе ранее незаявленных подарков — инструменты (8%) и предметы для рыбалки (7%). Еще 7% назвали в качестве подарка деньги, ничего не хотят получить в подарок 14% мужчин.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 10 февраля 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее семейный психотерапевт Наталья Наумова заявила, что при выборе подарка ко Дню защитника Отечества важно понимать, что любит мужчина и какие у него желания. Так, тем, кто с гордостью вспоминает период в армии, можно купить подарок с военной символикой: одежду, камуфляжный кошелек или будильник с мишенью. Он продается вместе с игрушечным пистолетом, и надо попасть в цель, чтобы он перестал звонить. Неслужившему человеку лучше подойдет обычный подарок, например, электроника, одежда, фонарь или зонт.