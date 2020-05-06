Мурашко заявил об эффективности российских препаратов против коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ряд российских препаратов полного цикла для борьбы с COVID-19 уже показали свою эффективность в ходе исследований.
Глава Минздрава рассказал о ситуации с разработкой средств от коронавируса на совещании по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным. Мурашко отметил, что окончательные выводы по результатам испытаний лекарств делать пока рано.
Министр при этом подчеркнул, что те препараты, которые уже показывают положительные результаты, полностью производятся в России — «начиная с субстанции, кончая готовой лекарственной формой».
Ранее на заседании комитета Госдумы по здравоохранению Мурашко заявил, что в России на стадии клинических исследований находятся семь препаратов от коронавируса, писал NEWS.ru.
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