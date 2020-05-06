Мурашко заявил об эффективности российских препаратов против коронавируса

https://static.news.ru/photo/eddfac5c-8f9e-11ea-8224-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ряд российских препаратов полного цикла для борьбы с COVID-19 уже показали свою эффективность в ходе исследований.

Глава Минздрава рассказал о ситуации с разработкой средств от коронавируса на совещании по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным. Мурашко отметил, что окончательные выводы по результатам испытаний лекарств делать пока рано.

Министр при этом подчеркнул, что те препараты, которые уже показывают положительные результаты, полностью производятся в России — «начиная с субстанции, кончая готовой лекарственной формой».

Ранее на заседании комитета Госдумы по здравоохранению Мурашко заявил, что в России на стадии клинических исследований находятся семь препаратов от коронавируса, писал NEWS.ru.