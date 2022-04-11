Мурашко: запасы лекарств для льготников рассчитаны более чем на 12 месяцев

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заверил, что на отечественных складах хранится достаточное количество запасов лекарственных препаратов. В эфире телеканала «Россия 1» он подчеркнул, что для тех граждан, которым предусмотрены лекарства по льготным программам, запасы сформированы более чем на 12 месяцев. Министр отметил, что поставки импортных лекарств на территорию России всё ещё продолжаются, однако Минздрав надеется локализовать часть иностранных препаратов.

Есть достаточное количество лекарственных препаратов на складах и в медицинских организациях, — заявил Мурашко.

Ранее Минздрав приступил к сбору данных по лекарствам, которые не выпускаются в России или дружественных странах, для их замены на аналоги в случае ухода поставщиков. Ведомство обратилось к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные аналоги таких препаратов с регионами.

Михаил Мурашко также сообщал о том, что резкое повышение цен на жизненно необходимые лекарства не наблюдается. Кроме того, он заверил, что проблем с поставками препаратов на территорию страны тоже нет. Министр подчеркнул, что покупать лекарства на три — шесть месяцев вперёд не нужно.