Мурашко назвал ерундой слухи о чипировании вакцинами

Информация о чипировании путём введения вакцин от коронавируса — ерунда, не укладывающаяся в голове при современных знаниях. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

Слушать ерунду, глупости по поводу чипирования и ещё что-то, просто в голову не укладывается при сегодняшнем уровне знаний, — высказался министр.

Слух о чипах в вакцине — один из самых популярных. Кроме него в рейтинге поисковых запросов зафиксированы причастность к коронавирусу Билла Гейтса и мирового правительства, намеренное создание вируса как оружия, распространение болезни через вышки связи 5G.

Старший научный сотрудник РАНХиГС Александра Архипова рассказала о том, кто чаще распространяет фейки, почему их количество не уменьшается, а только нарастает, а также о том, как слухи становятся материальной силой, влияющей на нашу жизнь.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский призвал россиян «включить голову» при рассуждениях про прививки и заявил, что помощь специалистов требуется тем, кто говорит о чипировании.