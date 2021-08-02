Мурашко назвал ерундой слухи о чипировании вакцинами
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
12:35, 03 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Информация о чипировании путём введения вакцин от коронавируса — ерунда, не укладывающаяся в голове при современных знаниях. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.
Слушать ерунду, глупости по поводу чипирования и ещё что-то, просто в голову не укладывается при сегодняшнем уровне знаний, — высказался министр.
Слух о чипах в вакцине — один из самых популярных. Кроме него в рейтинге поисковых запросов зафиксированы причастность к коронавирусу Билла Гейтса и мирового правительства, намеренное создание вируса как оружия, распространение болезни через вышки связи 5G.
Старший научный сотрудник РАНХиГС Александра Архипова рассказала о том, кто чаще распространяет фейки, почему их количество не уменьшается, а только нарастает, а также о том, как слухи становятся материальной силой, влияющей на нашу жизнь.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский призвал россиян «включить голову» при рассуждениях про прививки и заявил, что помощь специалистов требуется тем, кто говорит о чипировании.