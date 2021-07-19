Мурашко напомнил о запрете на баню и алкоголь после прививки

Глава Минздрава России Михаил Мурашко повторил рекомендацию врачей о том, что после введения вакцины нужно сделать перерыв в физических нагрузках, избегать бани и алкоголя. Об этом он сказал в интервью на телеканале «Россия 24».

Помнить, что спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуют всё-таки такой лечебно-охранительный режим. Ну и, конечно же, исключить какие-то походы в баню, алкоголь в этот день точно не нужно употреблять, — заявил Мурашко.

Также он добавил, что употреблять алкоголь не рекомендуется и за три дня до прививки. Отдельное внимание Мурашко обратил на людей с нарушением сердечного ритма, для которых соблюдать рекомендации особенно важно.

Ранее Михаил Мурашко сообщал, что в России более 500 тысяч человек ежедневно вакцинируются от коронавируса, а медицинскую помощь получают 865 тысяч больных. Он отметил, что медики регистрируют более быстрое проявление симптомов у заболевших коронавирусом.