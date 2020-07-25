Мультикоптер израильской армии упал на территории Ливана

https://static.news.ru/photo/36a48158-cf6c-11ea-91cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дрон-мультикоптер, принадлежащий израильской армии, упал на территории Ливана.

Некоторое время назад во время действий сил армии обороны Израиля на границы с Ливаном мультикоптер армии упал на территории Ливана, — цитирует сообщение пресс-службы Армии обороны (ЦАХАЛ) РИА Новости.

В ведомстве отметили, что угрозы утечки данных нет.

Как писал NEWS.ru, израильское руководство поделилось с Россией своими опасениями по поводу появления на территории соседней Сирии иранских средств противовоздушной обороны (ПВО). Власти еврейского государства полагают, что переброска техники в рамках всеобъемлющего соглашения между Тегераном и Дамаском поставит под угрозу авиацию ЦАХАЛ, которая относительно свободно действует в Арабской Республике против иранских целей. Ситуация бросает новый вызов российско-израильским отношениям.