Мультикоптер израильской армии упал на территории Ливана

Дрон-мультикоптер, принадлежащий израильской армии, упал на территории Ливана.
Некоторое время назад во время действий сил армии обороны Израиля на границы с Ливаном мультикоптер армии упал на территории Ливана, — цитирует сообщение пресс-службы Армии обороны (ЦАХАЛ) РИА Новости.
В ведомстве отметили, что угрозы утечки данных нет.
Как писал NEWS.ru, израильское руководство поделилось с Россией своими опасениями по поводу появления на территории соседней Сирии иранских средств противовоздушной обороны (ПВО). Власти еврейского государства полагают, что переброска техники в рамках всеобъемлющего соглашения между Тегераном и Дамаском поставит под угрозу авиацию ЦАХАЛ, которая относительно свободно действует в Арабской Республике против иранских целей. Ситуация бросает новый вызов российско-израильским отношениям.
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