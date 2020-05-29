МОТ: ряд мер безопасности в офисах могут сохранить для борьбы с COVID-19

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Директор бюро Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева в разговоре с журналистами сообщила, какие меры безопасности в офисах могут сохраниться для борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Она отметила, что после пандемии может остаться в силе ряд требований. Например, офисным сотрудникам по-прежнему будет необходимо заходить в лифт по одному, сохранять социальную дистанцию не менее двух метров и не только.

Начальников, по словам Кулаевой, могут обязать обеспечивать сменяемость работы членов коллектива в офисе и из дома, чтобы они не пересекались в одном помещении. Кроме того, возможно разграничение маршрутов передвижений внутри здания. К примеру, люди заходят в офис по одному коридору, а выходят по другому.

Если говорить о том, что будет в ближайшие полгода, то, думаю, всё это ещё будет в силе. Также необходимо усилить в этот период инспекции труда и обеспечить меры социальной защиты работников, — цитирует Кулаеву «Российская газета».

Как ранее передавал NEWS.ru, перевод сотрудников на работу из дома может сэкономить компаниям 15–35% их бюджета, рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

При подсчётах специалисты учли затраты на арену офисов, оплату труда охранников, платежи за коммунальные услуги.