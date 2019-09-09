Две девушки в Москве попытались сплавиться по Патриаршим прудам на надувной лодке, несмотря на запрет.
В Интернете появилось видео, на котором видно, как девушки спускают на воду лодку и отчаливают от берега, прихватив с собой стаканчики с напитками. Отплывать далеко они не стали и расположились ближе к центру Патриарших прудов, передаёт портал «
Издание отмечает, что плавать на Патриарших прудах, как и на других водоёмах Центрального административного округа Москвы, запрещено.
Ранее News.ru писал, что переулки у Патриарших прудов благоустроят. Тротуары будут расширены и вымощены гранитной плиткой, под землю уйдут все воздушные кабельные линии, появятся более 150 фонарей, урны и скамейки, а также дополнительные парковочные места.