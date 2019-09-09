https://static.news.ru/photo/c1009d78-d2f1-11e9-8acc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Две девушки в Москве попытались сплавиться по Патриаршим прудам на надувной лодке, несмотря на запрет.

В Интернете появилось видео, на котором видно, как девушки спускают на воду лодку и отчаливают от берега, прихватив с собой стаканчики с напитками. Отплывать далеко они не стали и расположились ближе к центру Патриарших прудов, передаёт портал « Москва 24 ».

Издание отмечает, что плавать на Патриарших прудах, как и на других водоёмах Центрального административного округа Москвы, запрещено.

Ранее News.ru писал, что переулки у Патриарших прудов благоустроят. Тротуары будут расширены и вымощены гранитной плиткой, под землю уйдут все воздушные кабельные линии, появятся более 150 фонарей, урны и скамейки, а также дополнительные парковочные места.