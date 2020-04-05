Москвичка назвала основные минусы карантина

https://static.news.ru/photo/39383aac-7717-11ea-bff7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москвичка Анна, которая две недели провела на карантине после возвращения из-за рубежа, а теперь попавшая под новые ограничения в столице в связи с коронавирусом, основной трудностью во время изоляции назвала необходимость пользоваться недешёвыми службами доставки продуктов.

Мы с мужем были под жёсткими ограничениями, когда нам даже на улицу выйти было нельзя, а выбросить мусор в мусоропровод можно было только ночью, чтобы не встретить в подъезде соседей, — цитирует РИА Новости Анну.

Основная проблема, по её словам, была в том, что карантин оказался весьма затратным мероприятием из-за служб доставки. Если в середине марта доставка из крупных городских супермаркетов была бесплатной при заказе от 1000 рублей, то уже в конце марта лимит на сумму покупки вырос до 3000–5000 рублей, а в некоторых магазинах время доставки растянулось на неделю. Она призналась, что в этом случае пришли на помощь друзья — они приносили продукты и оставляли их под дверью.

Доставка лекарств из аптек, по словам Анны, осуществлялась аналогичным образом — бесплатно только при заказе от 2–2,5 тыс. рублей.

Мне воздуха очень не хватало. Квартира маленькая, балкона нет, поэтому окна были нараспашку всё время, — вспоминает Анна.

Одним из самых опасных врагов карантина москвичка назвала лень и посоветовала на период изоляции найти себе друга, который будет постоянно находиться на связи и подбадривать. В целом же, по словам Анны, две недели пролетели быстро. Она продолжала работать, пересмотрела массу фильмов и выспалась на месяцы вперёд.

Как писал NEWS.ru, онлайн-продажи гантелей в России из-за режима самоизоляции выросли более чем в три раза, мышечных массажёров — в пять раз, ковриков для фитнеса — в шесть раз. Кроме того, выросли продажи спортивной одежды — на 120%. За последние две недели спрос на спортивные товары вырос более чем на 60%. Он был вызван закрытием фитнес-центов 21–27 марта в связи с распространением коронавируса.