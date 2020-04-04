Москвичи смогут выгуливать собак без специальных разрешений

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Москвичам не нужны будут специальные разрешения или коды для того, чтобы вынести мусор или выгулять домашнего питомца на самоизоляции. Об этом говорится на сайте мэра Москвы.

Передвигаться по-прежнему можно будет как пешком, так и на общественном транспорте или личном автомобиле — достаточно лишь уведомить город о своих планах и иметь при себе полученный код, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что платформа для получения разрешения на передвижение в период всеобщей самоизоляции появится в Московской области к 6 апреля.

Подмосковье по примеру столицы ввело режим всеобщей самоизоляции с 30 марта. Жителям региона запрещено покидать дома. Выйти разрешается для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора, писал NEWS.ru.