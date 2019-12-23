https://static.news.ru/photo/366d7192-257e-11ea-92cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей столицы будут оповещать об изменениях в работе метро через СМС с 2020 года.

По данным департамента Москвы по конкурентной политике, конкурсная процедура на право СМС-информирования появилась на представлении закупок с начальной стоимостью 186,8 млн рублей, передаёт « Интерфакс ».

На финальном в этом году публичном представлении закупок состоялась процедура, благодаря которой пассажиры смогут получать информацию о крупных плановых изменениях в режиме работы столичного метрополитена, — сообщил глава департамента Геннадий Дёгтев.

Он также отметил, что Московский метрополитен отличается высокой активностью в таких вопросах. Серия публичных представлений закупок проводится с лета 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 20 декабря администрация столичного метрополитена получила сообщение о взрывных устройствах, заложенных на всех станциях подземки.