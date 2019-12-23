Жителей столицы будут оповещать об изменениях в работе метро через СМС с 2020 года.
По данным департамента Москвы по конкурентной политике, конкурсная процедура на право СМС-информирования появилась на представлении закупок с начальной стоимостью 186,8 млн рублей, передаёт «
На финальном в этом году публичном представлении закупок состоялась процедура, благодаря которой пассажиры смогут получать информацию о крупных плановых изменениях в режиме работы столичного метрополитена, — сообщил глава департамента Геннадий Дёгтев.
Он также отметил, что Московский метрополитен отличается высокой активностью в таких вопросах. Серия публичных представлений закупок проводится с лета 2019 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 20 декабря администрация столичного метрополитена получила сообщение о взрывных устройствах, заложенных на всех станциях подземки.
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