Москвичей предупредили о пасмурной погоде с дождями в пятницу

https://static.news.ru/photo/c86886de-f974-11ea-98da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Москвы 18 сентября ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями. Об этом в разговоре с журналистами сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Погодные прояснения в Москве, сказал специалист, ожидаются неустойчивые. По его словам, термометры в столице будут показывать 11–13 градусов тепла. В Подмосковье воздух прогреется до 9–14 градусов.

В четверг, 17 сентября, выпала половина месячной нормы осадков. В пятницу их будет не так много. Выпадет от 7 до 10 миллиметров при норме 65. Ветер ожидается западный, северо-западный. Скорость ветра — 4–9 метров в секунду, — цитирует Синенкова РИА Новости.

Также ведущий сотрудник «Фобоса» добавил, что показатели атмосферного давления повысятся и составят 742 миллиметра ртутного столба. Эти цифры ниже нормы.

Как ранее писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал дату, когда в Центральную Россию придёт «бабье лето».

По прогнозам синоптиков, традиционного потепления стоит ждать с 22 сентября 2020 года. Роман Вильфанд пояснил, что «бабье лето» наступит после непродолжительного похолодания.