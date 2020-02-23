https://static.news.ru/photo/a33a45be-5618-11ea-afe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура в Москве в марте будет на 2–5 градусов выше нормы. По климату месяц до 27 числа считается в России ещё зимним.

Слабые заморозки изредка будут возвращаться, но без экстремальных показателей. Тем не менее очень тёплая зима, безусловно, предоставит грядущей весне карт-бланш, — цитирует РИА Новости ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Он отметил, что погодная норма в марте соответствует показателям в минус 5,6 градуса, а днём — в плюс 1,5 градуса.

Как ранее писал NEWS.ru, в субботу, 22 февраля, погода в столице побила очередной рекорд. В Москве температура воздуха достигла отметки в 6,7 градуса. Для города это уже пятый температурный рекорд за неделю.