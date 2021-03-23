Москвичам рассказали, когда в городе растает снег

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Главный специалист столичного «Метеобюро» Татьяна Позднякова рассказала, когда в городе растает снег.

Если погода сложится так, как мы прогнозируем, и первая пятидневка апреля будет довольно тёплая, а тем более ещё если в конце марта у нас пройдут дожди, то снег в городе исчезнет к началу второй пятидневки апреля, — сообщила синоптик.

По её словам, утром 24 марта высота снежного покрова на ВДНХ достигала 35 сантиметров, в Тушино — 44 сантиметра, на Балчуге — 32 сантиметра, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическая весна приходит в Московский регион. По его словам, потепление начинается уже 24 марта.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что в регионах Центрального федерального округа взрыва весеннего тепла не предвидится как минимум до конца марта. При этом температура днём всё же не будет опускаться ниже нуля градусов.