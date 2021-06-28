Москвичам рассказали, где проверить QR-коды для посещения ресторанов

С 28 июня для посещения заведений общепита и массовых мероприятий численностью более 500 человек в Москве необходимо предъявить QR-код. Дептранс столицы в своём Telegram-канале рассказал, где и как можно проверить такой код.

В ведомстве пояснили , что в настоящее время это возможно в приложениях «Помощник Москвы» и «Московский транспорт». В первом из них необходимо авторизоваться, во втором этого не требуется. Кроме того, в ближайшее время проверка QR-кодов будет доступна ещё в одном приложении — «Метро Москвы».

Получить QR-код можно в электронной медицинской карте москвича, в мобильном приложении «ЕМИАС.инфо», на порталах госуслуг и мэра столицы, а также в поликлинике. Наличие QR-кода означает, что его обладатель прошёл вакцинацию от коронавируса, имеет отрицательный ПЦР-тест или уже переболел COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что решение об использовании небумажных сертификатов по коронавирусной инфекции принято, поскольку существует «много жулья», а QR-код даёт защиту от них. Он также отметил, что при необходимости в поликлинике можно получить и бумажный сертификат.