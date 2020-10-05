Москвичам пообещали солнечную погоду в понедельник

Бабье лето 5 октября порадует жителей столицы и области солнечной погодой без осадков. Столбики термометров покажут 21 градус тепла.
Согласно данным синоптиков, бабье лето в Центральной России по-прежнему обеспечивает западная периферия антициклона.
В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице — плюс 19-21, в Подмосковье — плюс 17-22, — говорится в сообщении центра погоды «Фобос».
Специалисты отмечают, что такая погода превышает климатическую норму на 6-8 градусов.
Южный ветер будет дуть со скоростью 3-м м/с. Атмосферное давление начнёт медленно снижаться и составит 756 мм ртутного столба.
Как писал NEWS.ru, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков на территории Москвы бабье лето продолжится до следующей субботы, 10 октября.
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