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Российский сенатор Алексей Пушков счёл, что установленный в Германии памятник президенту СССР Михаилу Горбачёву получился неудачным, а политик — неузнаваем.

По мнению Пушкова, Горбачёв сделал для Германии «неизмеримо больше, чем для собственной страны», но даже не говоря о самом факте появления памятника, нельзя не признать, что постамент не удался. Не...