https://static.news.ru/photo/cd0ccb76-728a-11ea-800c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время действия на территории Москвы режима всеобщей изоляции в городе процветает рынок онлайн-услуг. Кроме привычных доставок еды, лекарств и алкоголя в списке предложений есть и те, что могут удивить.

Так, например, 35-летний мужчина по имени Иван, филолог по образованию, предлагает свои услуги в качестве собутыльника. Он уверяет, что его уровня начитанности хватит для поддержания разговора на любую тему. Кроме того, Иван пьёт как крепкий, так и «слабый» алкоголь, что также представляется мужчиной как явное преимущество.

Также москвичи могут воспользоваться услугами удалённого могильщика. Специализирующееся на подготовке похорон агентство готово предоставить онлайн-договоры, эскизы, фотоотчёты о проделанной работе, тем самым избавив клиентов от самостоятельных поездок на кладбище.

Ещё одной интересной услугой является аренда собаки. Дело в том, что в условиях изоляции человек по правилам может выгуливать питомца в радиусе 100 метров от места жительства. После долгого пребывания в четырёх стенах многие рады шансу устроить для себя хотя бы такую прогулку.

В числе других своеобразных предложений можно выделить онлайн-психолога, личного тренера и даже «избавителя от детей» — человека, который заберёт к себе ребёнка на некоторое время после школы, передаёт «Вечерняя Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, для сдерживания коронавируса в столице достаточно всеобщей изоляции. Такого мнения придерживается замдиректора центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, неделя самоизоляции станет критической для всех и поможет «разорвать цепочку». Он подчеркнул, что обстоятельства развития эпидемии могут привести как к ужесточению ограничительных мер, так и к их ослаблению.