Москва выдала Боснии и Герцеговине подозреваемого в убийстве

https://static.news.ru/photo/478c3366-615d-11eb-8043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РФ передала властям Боснии и Герцеговины гражданина, подозреваемого в убийстве кондуктора в городе Пале и скрывшегося от местных силовиков, рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Фигуранта зовут Никодин Камадара. Он скрывался в Москве около 20 лет.

По данным надзорного ведомства, в июне 1999 года Камадара на автостанции выстрелил в человека, выходившего с другими пассажирами из прибывшего автобуса. Пострадавший скончался. В августе 1999-го в отношении возможного преступника избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а в феврале 2003-го выдали ордер на арест и объявили в розыск, пишет РИА Новости со ссылкой на ГП РФ. По законам Боснии и Герцеговины сроки давности ещё не истекли. Российские силовики задержали Камадару в 2020-м в ходе операции «Мигрант».

Накануне неизвестные люди в штатском вывезли юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) Владлена Лося с территории РФ. Мужчину доставили к границе Белоруссии, гражданином которой он является. 21 января полицейские вручили Лосю уведомление о необходимости покинуть РФ до 25 января. Юристу запрещён въезд в страну до 27 ноября 2023 года. Комментируя это, он говорил, что сможет вернуться в РФ «как раз к следующим президентским выборам».

Ранее NEWS.ru сообщал, что суд в Швеции признал граждан РФ Руслана Мамаева и Эльмиру Шапиаеву виновными в покушении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы, женщину — к восьми. Следствие установило, что россияне напали на потерпевшего из-за критики, высказанной последним в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.