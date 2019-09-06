Московский метрополитен получит 724 тысячи рублей после продажи на аукционе старых указателей.
Как рассказали представители столичной подземки Агентству городских новостей
Дороже всего был оценён указатель «Нет прохода» со станции «Охотный Ряд». Он ушёл с аукциона за 51,5 тысячи рублей. Вторым по стоимости стал знак «Выход в город» с той же станции, проданный за 40 тысяч. На третьем месте оказался аналогичный знак со станции «Кунцевская» — 33,5 тысячи рублей.
В аукционе приняло участие около 100 человек, места надо было бронировать заранее на сайте метрополитена. В течение двух недель покупки можно будет забрать в информационном центре на станции «Тушинская».
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