https://static.news.ru/photo/e86854d2-d17a-11e9-a68a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Московский метрополитен получит 724 тысячи рублей после продажи на аукционе старых указателей.

Как рассказали представители столичной подземки Агентству городских новостей «Москва» , аукцион состоялся 30 августа, но оплата будет получена только после получения покупок в инфоцентре. Выставленные на торги указатели использовались более 20 лет.

Дороже всего был оценён указатель «Нет прохода» со станции «Охотный Ряд». Он ушёл с аукциона за 51,5 тысячи рублей. Вторым по стоимости стал знак «Выход в город» с той же станции, проданный за 40 тысяч. На третьем месте оказался аналогичный знак со станции «Кунцевская» — 33,5 тысячи рублей.

В аукционе приняло участие около 100 человек, места надо было бронировать заранее на сайте метрополитена. В течение двух недель покупки можно будет забрать в информационном центре на станции «Тушинская».

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