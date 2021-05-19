Московский зоопарк покажет кормление северного морского котика онлайн

https://static.news.ru/photo/bc6df45a-b8a9-11eb-ae02-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кормление морского котика в Московском зоопарке проведут в прямом эфире. Желающие смогут понаблюдать за животным, а также узнать о его привычках, сообщает «Москва 24».

Трансляция состоится на сайте издания 20 мая в 15:30.

Северный морской котик принадлежит семейству ушастых тюленей. Его длина может достигать 2,2 метра, а максимальный вес — 320 кг. Передвигаться в воде эти ластоногие животные способны со скоростью 20 км/ч. У самки за раз может родиться только один детёныш. При этом лактация у них сохраняется на протяжении всей жизни. Кроме того, даже спустя годы мать способна по голосу и запаху узнать своих щенков.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке у редких кудрявых пеликанов вылупились птенцы. Увидеть малышей можно в павильоне «Птицы и бабочки тропиков», а в июне они вместе со взрослыми птицами выйдут в уличный вольер «Болото», где будут учиться плавать.