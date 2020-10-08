Московский оперштаб уточнил правила перехода на удалёнку

https://static.news.ru/photo/521e3e88-094b-11eb-b302-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперштаб Москвы по противодействию распространению коронавирусной инфекции ответил на часто задаваемые вопросы по поводу распоряжения мэра столицы Сергея Собянина о переводе части сотрудников на удалёнку.

Установленные ограничения касаются не отдельных профессий, а организаций — в том числе социальных (общественный транспорт, вывоз мусора и прочие). В оперштабе указывают, что в таких сферах требования могут быть выполнены за счёт офисного персонала.

Критически важными для деятельности организации сотрудниками являются те, чьё отсутствие на рабочем месте создаёт угрозу жизни, здоровью граждан или ущерба имуществу, а также может привести к сбою в работе опасных или непрерывно действующих производств. Такие сотрудники могут продолжить работу в обычном режиме.

Оперштаб подчёркивает, что перевод части работников на удалёнку касается всех организаций, действующих в Москве, в том числе онлайн-магазинов.

Также отмечается, что обязанность по предоставлению личных данных (например, номеров автомобилей и проездных карт) распространяется не только на работодателей, но и на самих сотрудников. Оперштаб напоминает, что согласно статье 189 ТК РФ работники должны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определённые федеральными законами.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр столицы Сергей Собянин предупредил, что введённые в Москве ограничительные меры распространяются и на «переболевших» вирусом горожан. Он пояснил, что учёные ещё слишком мало знают о коронавирусной инфекции, неизвестно, сколько длится иммунитет к вирусу, приобретённый в результате болезни. Также пока неизвестно, много ли людей, в силу особенностей организма, не приобретают иммунитета и могут заболеть повторно.