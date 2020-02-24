Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Российские силовики разрабатывают технологию поиска преступников и подозреваемых с помощью городских камер видеонаблюдения. По предварительной информации, искусственный интеллект сможет распознавать человека по голосу, лицу, радужной оболочке глаза, татуировкам и по походке.

Внедрить новшество собираются до конца 2021 года. Его создают в рамках госпрограммы «Безопасный город» в Москве, пишет РБК. Источник портала заявил, что затраты на проект могут составить несколько миллиардов рублей....