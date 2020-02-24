https://static.news.ru/photo/86420b52-56f1-11ea-845d-fa163e074e61_660.jpgФото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
24 февраля в русскоязычном сегменте Сети появилась информация, что группу туристов из Китая не пустили в один из московских цирков под предлогом борьбы с распространением коронавирусной инфекции. На эти сообщения отреагировала администрация Большого Московского цирка, заявив, что в учреждении «таких прецедентов не было».
Мы пропускаем всех, у кого есть билеты. Если человек плохо себя чувствует, он просто сам не придёт на спектакль, — приводит сообщение пресс-службы цирка РИА Новости.
Как ранее сообщал NEWS.ru, несколько десятков российских студентов отказались покидать административный центр китайской провинции Хубэй город Ухань, ставший эпицентром распространения эпидемии коронавирусной инфекции. Безопасность молодых людей из России гарантировали местные власти.
К утру 24 февраля жертвами коронавируса стали более 2,6 тысячи человек. Около 80 тысяч инфицированы, количество выздоровевших приближается к 25 тысячам человек.