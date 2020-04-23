Московских медиков обеспечат тестами на наличие иммунитета к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/3e600724-85fb-11ea-b699-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве всех медицинских работников обеспечат экспресс-тестами, позволяющими определить наличие иммунитета к COVID-19.

Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, эти тесты уже прошли испытания в двух больницах и показали хороший результат.

Они выявляют иммуноглобулины, которые позволяют определить не только наличие болезни, но и сказать, болел ли человек ранее и выработаны ли у него антитела, — рассказала Ракова в интервью Первому каналу.

Заммэра также добавила, что со следующей недели на коронавирус будут тестироваться пациенты всех стационаров, а не только специализирующиеся на лечении COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что от коронавируса скончался один из врачей больницы в Коммунарке. Заражение вызвало у медика тяжёлую двустороннюю пневмонию, коллегам спасти его не удалось.