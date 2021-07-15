СМИ: московские врачи тайно предлагают «ЭпиВакКорону» и «КовиВак»

Поликлиники начали обзванивать москвичей и предлагать прийти на вакцинацию «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком». Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Официально «ЭпиВакКороны» и «КовиВака» в Москве нет, и сроки появления препаратов неизвестны. Неофициально же врачи предлагают вакцинироваться с 20 по 23 июля, сообщили изданию читатели.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков объяснил спрос россиян на «КовиВак». Он считает, что ажиотаж создан дефицитом. Люди увидели, что препарата мало, и проигнорировали его неизученность и побочные эффекты.