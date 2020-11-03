Московские медики вылечили от коронавируса более 325 тысяч пациентов

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В Москве количество выздоровевших от COVID-19 превысило 325 тысяч человек. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, за прошедшие сутки из московских больниц по выздоровлении были выписаны 3852 человека. Общее количество вылечившихся пациентов составляет 325,5 тысячи, сообщает РИА Новости.

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости коронавирусом в России. За время пандемии здесь выявлено 439,3 тысячи случаев заражения. Жертвами инфекции стали около семи тысяч жителей столицы.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал места, в которых можно заразиться коронавирусом «незаметно». По его ловам, таковыми являются метр в час пик, коммунальные квартиры и лифты.