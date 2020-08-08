День Военно-воздушных войск в Москве отметили буднично. Члены боевого братства, как и обычно, прогуливались по городу в тельняшках и голубых беретах, купались в фонтанах, которые в некоторых местах отключили. Однако парни всё же нашли где совершить привычные для этого профессионального праздника ритуалы. Десантники разного возраста сливались в компании, делились воспоминаниями о службе и впечатлениями о жизни на гражданке. Многие мужчины демонстрировали свою физическую форму, которую им удалось сохранить спустя годы после службы в армии. В целом всё прошло без особых происшествий, если не считать потасовку с росгвардейцами.

День Военно-воздушных войск в Москве отметили буднично. Члены боевого братства, как и обычно, прогуливались по городу в тельняшках и голубых беретах, купались в фонтанах, которые в некоторых местах отключили. Однако...