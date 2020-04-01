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Сотрудники Минздрава прокомментировали ситуацию с полной самоизоляцией в России. Они также перечислили случаи, в которых беременные могут нарушать режим карантина.

Они должны в соответствии с графиком посещать своего лечащего врача. Для внепланового обращения в женскую консультацию существует два мощных акушерских больших синдрома: преждевременные роды и преэклампсия, — отметили в Минздраве....