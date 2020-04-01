Представители правоохранительных органов отреагировали на введение режима самоизоляции в столице. Они отметили, что пока не намерены задерживать граждан за нарушение карантина.
В случае нахождения людей на улице во время самоизоляции сотрудники полиции будут проводить разъяснительную работу, что им надо вернуться домой, разъяснять порядок самоизоляции, введенной в Москве для всех граждан, — заявили в полиции.
Однако серьёзная ответственность грозит тем лицам, которые нарушили режим карантина после возвращения из-за рубежа.
Все они в случае нарушений привлекаются к ответственности, — добавили в органах.
NEWS.ru передавал ранее, что нарушение режима самоизоляции может грозить штрафом до 50 тысяч рублей. Если же из-за неосторожности наступит смерть двух и более лиц, можно лишиться свободы на 7 лет.
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