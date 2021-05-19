Москалькова предложила амнистировать осуждённых за нетяжкие преступления

https://static.news.ru/photo/2987e8e0-b93e-11eb-ba37-96000091f725_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: facebook.com/Moscalkova.Tatiana

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила амнистировать осуждённых, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Об этом сообщает ТАСС.

Возможно, имеет смысл провести амнистию по снятию судимости для таких людей, — приводит агентство её слова.

Москалькова пояснила, что многие из тех, кто совершил нетяжкие преступления, уже отбыли наказание, но судимость «висит на них, как вериги». Из-за этого они не могут устроиться на работу или взять кредит. Причём судимость распространяется и на семьи этих граждан.

Судимость — это стена, через которую человек не может пробиться, — добавила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что власти не собираются объявлять амнистию в связи с 76-летием Победы или к Дню России (12 июня). Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в повестке таких планов нет.

В прошлый раз амнистия для различных категорий осуждённых, приуроченная к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, объявлялась в 2015 году. Тогда она затронула более 400 тысяч человек.