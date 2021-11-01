Мощный всплеск тепла ожидается 6 ноября на всей территории России

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал мощный всплеск тепла на всей территории России 6 ноября. Температурные аномалии будут положительными везде, за исключением Забайкальского края, юга Иркутской области и Хакасии, сообщает ТАСС.

Погода в этот день превысит норму на 6–10 градусов. Максимально непривычные плюсовые показатели будут фиксироваться в Красноярском крае, Магаданской области и на востоке Якутии. Такой мощный всплеск тепла метеоролог объяснил редким явлением — господством атлантических воздушных масс.

Очень впечатляет, а связано это с тем, что в Якутии наблюдается редчайший случай — тепло обусловлено переносом атлантического воздуха. Эти атлантические воздушные массы пересекают всё: и Западную Европу, и Урал, и Западную Сибирь, и Красноярский край, достигают Якутии и Тихоокеанского побережья, — рассказал Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал тёплую погоду в европейской части России с 3 ноября. Температурная аномалия — 7 градусов выше нормы — сохранится, по словам синоптика, и далее.