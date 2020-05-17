Мошенники стали чаще подделывать банковские приложения

https://static.news.ru/photo/68fcfba7-aaa0-4cba-ae6f-7eeaa44dd8fe_660.jpg Фото: pixabay.com

Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса россияне стали чаще пользоваться банковскими приложениями. Повышенным спросом пользуются мошенники, которые стали создавать клоны официальных приложений и фишинговые сайты, собирающие данные пользователей.

В тревожной ситуации люди теряют бдительность и могут стать жертвами хакеров, считает руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня.

Обычной практикой для любых атак с использованием поддельных приложений является их публикация на сторонних ресурсах — например, на тематических форумах, в соцсетях или в неофициальных магазинах приложений, отметил специалист.

Пользователь самостоятельно скачивает такие приложения по разным причинам. Например, официальное приложение недоступно в его регионе или отказывается работать на устаревшем устройстве и устройстве с полученными правами суперпользователя, — цитирует Анисеню РИА Новости.

В таком случае, подчеркнул эксперт, пользователь попадается на уловку злоумышленников и скачивает зловредный клон популярного мобильного приложения. Чаще всего такие программы запрашивают на смартфоне необоснованно большой список разрешений, что позволяет им собирать персональные и платёжные данные жертвы, а также проводить нелегальные финансовые операции.

Ранее NEWS.ru писал, что введение новых выплат для семей с детьми вызвало волну активности мошенников. Они открывают сайты, мимикрирующие под официальный портал госуслуг, где собирают персональные данные пользователей или вынуждают их раскрыть информацию о банковской карте.