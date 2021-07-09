Мошенники придумали схему обмана россиян с «бонусами за вакцинацию»

Мошенники придумали новый способ получения доступа к данным банковских карт россиян для хищения с них средств. Для этого они предлагают своим жертвам получить «бонусы за вакцинацию», сообщает РБК.

Злоумышленники распространяют в соцсетях и мессенджерах объявления о бонусах за сделанную прививку в размере пяти тысяч рублей. При переходе по ссылке пользователь попадает на страницу, где ему якобы для получения вознаграждения предлагается указать свои ФИО, номер телефона и реквизиты банковской карты. В результате эти сведения попадают к мошенникам.

Об этой схеме стало известно нескольким банкам и «Лаборатории Касперского». По словам специалистов, для противодействия мошенникам необходима бдительность россиян и их информированность со стороны банков.

Ранее сообщалось, что житель Москвы лишился девяти тысяч рублей при попытке приобрести поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса и QR-код, необходимый для посещения определённых организаций во время действия ограничений. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.