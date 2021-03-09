Мосгорсуд признал законным штраф блогеру Тюняеву за фейки о COVID-19

https://static.news.ru/photo/ad5add92-8169-11eb-929a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосгорсуд признал законным вердикт Симоновского суда Москвы, в соответствии с которым блогер Андрей Тюняев был оштрафован на 400 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о COVID-19.

Приговор Симоновского суда был обжалован как защитой блогера, так и стороной обвинения.

Суд апелляционной инстанции оставил приговор суда без изменения, а представление прокуратуры и апелляционную жалобу без удовлетворения, — цитирует ТАСС представителя Мосгорсуда.

Тюняева признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Уголовное дело в отношении него было возбуждено весной 2020 года.

Как писал NEWS.ru, основанием для этого послужило размещение Тюняевым в YouTube и соцсетях видеороликов, в которых он заверял, что коронавирус — это болезнь Фейгельсона-Якобсона, которой заражаются только люди определённой национальности. Кроме того, он запугивал интернет-пользователей тем, что под видом лечения от коронавируса у здоровых людей изымаются органы.

Генпрокуратура потребовала закрыть доступ к этим материалам. По версии следствия, блогер создавал скандальные видео для привлечения аудитории.