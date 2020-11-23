Блогера в Москве оштрафовали на 400 тыс. рублей за дезинформацию о COVID

https://static.news.ru/photo/8855b2aa-2d91-11eb-941b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Симоновский суд Москвы принял решение наложить на блогера Андрея Тюняева штраф в размере 400 тысяч рублей за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе.

Признать Тюняева А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»), за которое назначить наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей, — цитирует РИА Новости пресс-службу суда.

Уголовное дело в отношении блогера было заведено весной 2020 года. Он публиковал видеоматериалы на YouTube и в социальной сети «ВКонтакте», в которых заверял, что COVID-19 это то же самое, что скрываемая от широких масс болезнь Фейгельсона-Якобсона, которой заражаются только люди определённой национальности. Также он запугивал людей ем, что под видом лечения от коронавируса у здоровых людей изымаются органы.

Генпрокуратура потребовала закрыть доступ к материалам с ложной информацией. Следователи считают, что Тюняев сознательно создавал скандальные ролики для привлечения аудитории.

Ранее NEWS.ru писал, что Лефортовский суд Москвы обвинил тюменского блогера Алексея Кунгурова в содействии терроризму, возбуждении ненависти и вражды. О каких именно правонарушениях идёт речь, не уточняется. В 2019 году Кунгуров сделал публикацию в сети, где назвал COVID-19 фейком. В результате Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал публикацию распространяющей запрещённую информацию и постановил её удалить.