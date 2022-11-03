Экс-замминистра Ракову и ректора «Шанинки» Зуева отпустили из-под ареста

Фото: лександр Щербак/ТАСС

Мосгорсуд отпустил из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову, обвиняемую в хищении десятков миллионов рублей, передает «Интерфакс». Мера пресечения ей изменена на запрет определенных действий. Кроме того, суд отпустил из-под домашнего ареста ректора «Шанинки» Сергея Зуева, проходящего по тому же делу.

Также смягчили меру пресечения гражданскому мужу Раковой Артуру Стеценко, управляющим директорам Сбербанка Евгению Заку и Максиму Инкину, юрисконсульту «Шанинки» Кристине Крючковой.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении Раковой, Зуева, Инкина, Зака, Стеценко и Крючковой на запрет определенных действий на срок до 7 февраля, — сообщили в пресс-службе суда.

Запреты будут сводиться к невозможности пользоваться средствами связи и выходить из дома без разрешения следователя, кроме как с полудня до двух часов дня. По словам следователя, основанием для смягчения меры пресечения стало то, что фигуранты признали вину в совершении преступления и полностью погасили ущерб более чем в 65 млн рублей.

Ракова обвиняется в лоббировании выделения бюджетных средств, предназначенных на госконтракты по проекту «Учитeль будущего» и «Фонду новых форм развития образования». Расследование проводится по факту возможного хищения средств при реализации госконтрактов в сфере образования в период её пребывания на посту замглавы Минпросвещения.

Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям, ущерб превысил 50 млн рублей. Также ей вменяют мошенничество с трудоустройством в РАНХиГС на сумму свыше 20 млн рублей.