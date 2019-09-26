https://static.news.ru/photo/77e6dda4-be07-11e9-9da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мосгорсуд отложил до 30 сентября рассмотрение апелляции на приговор Павлу Устинову. Об этом сообщил корреспондент News.ru из зала суда. Это необходимо для решения вопроса о приобщении ряда доказательств, в том числе видеозаписи, представленной защитой

Тверской суд 16 сентября признал Павла Устинова виновным в применении опасного для здоровья насилия по отношению к представителю власти и приговорил его к трём с половиной годам колонии общего режима.

Вечером того же дня актёр Александр Паль запустил флешмоб в поддержку Павла: его инициативу подхватили десятки артистов, которые записывали видеоролики. 17 сентября у здания администрации президента начались одиночные пикеты с требованием освободить Устинова и других фигурантов «московского дела».

20 сентября Московский городской суд заменил Устинову меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Об освобождении из-под ареста ходатайствовала и прокуратура.

Ранее, как писал News.ru, прокуратура обратилась к суду с просьбой назначить Павлу Устинову наказание, не связанное с лишением свободы. Суд попросили учесть данные о личности осуждённого, его положительные характеристики с места службы, то, что он рос в многодетной семье.