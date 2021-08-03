Мосгорсуд оставил в СИЗО замглавы Южного таможенного управления

Арест заместителя начальника Южного таможенного управления ФТС России Александра Скрипкина признан законным. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения заместителю начальника Южного таможенного управления ФТС России Александру Скрипкину. Он останется в СИЗО до 15 сентября, — говорится в сообщении.

Следствие по материалам коллег из ФCБ России установило, что в 2018 году при проведении электронного аукциона должностные лица Южнoго таможенного управления завысили начальную цену контрaкта на приобретение здания для Южнoй электронной таможни и Южного таможенного поста, что ограничило конкуренцию и дaло преимущество предпринимателю, который также стал фигурантом этогo дела.

После заключения госкoнтракта на общую сумму свыше 253 млн рублей к Южному таможенному управлению перешли два зeмельных участка и здание площадью около 3 тысячи кв. м. Устaновлено, что стоимость приобретённого имущества искусственно завышена на сумму порядка 85 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Ранее Хамовнический суд Москвы отправил в СИЗО начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова. Его подозревают в получении взятки.