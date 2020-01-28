https://static.news.ru/photo/b794d828-41e4-11ea-af15-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила, что арбитраж назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб на приговор студенту ВШЭ Егору Жукову, обвинённому в призывах к экстремизму.

По её словам, проверка законности вынесенного решения пройдёт 13 февраля в 14:45 мск, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Кунцевский суд Москвы назначил Жукову наказание в виде трёх лет условно по делу о призывах к экстремизму. Молодому человеку также запретили в течение двух лет администрировать сайты и заниматься видеоблогингом. После оглашения приговора Жуков заявил, что «это не окончательная победа».

Молодого человека арестовали за участие в акции 27 июля до 27 сентября по обвинению в участии в массовых беспорядках. 2 сентября уголовное преследование по этому составу преступления прекращено за непричастностью, но возбуждено другое — о призывах к экстремизму через Интернет за ролики студента на YouTube.