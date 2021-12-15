Названо место установки памятника погибшему главе МЧС Зиничеву

Мосгордума поддержала возведение памятника погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву. Его установят в сквере Дмитрия Михайлика по адресу: Кременчугская улица, дом 5/1, в районе Фили-Давыдково, пишет РИА Новости.

За установку памятника проголосовали 27 депутатов, против выступили три депутата, ещё трое воздержались. Ранее это предложение также поддержала комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

Ранее сообщалось, что идея установки памятника Зиничеву в этом месте вызвала у местных жителей неоднозначную реакцию. По их мнению, на Кременчугском бульваре и без того уже установлено пять памятников спасателям и пожарным и место грозит превратиться в мемориальный комплекс. В ходе опроса в соцсетях, посвящённого монументу, количество противников его установки в десять раз превысило число поддержавших инициативу.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября на озере Лама в районе заповедного плато Путорана. Он сорвался со скалы, спасая режиссёра Александра Мельника.

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России. Он награждён за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.