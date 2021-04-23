Морские путешественники потребовали открыть доступ в Петербург

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Северо-Западная транспортная прокуратура проверит законность запрета на проход частных катеров и яхт в морском порту Выборг. Компания-арендатор объяснила такие ограничения тем, что инфраструктура причалов не соответствует требованиям, предъявляемым для приёма маломерных судов, передают «Новые Известия».

Известно о как минимум одном обращении в надзорное ведомство от яхтсмена Андрея Антонова.

Через морской порт в Выборге проходили в Россию маломерные суда из Швеции, Эстонии, Финляндии. Однако теперь фактически морское сообщение со странами Евросоюза для физических лиц недоступно: ни граждане ЕС, ни россияне на небольших яхтах и моторках теперь не могут свободно путешествовать.

Россия скатывается всё ниже и ниже по сравнению со странами-соседями, такими как Финляндия и Швеция, где уже давно созданы превосходные условия для яхтсменов, — высказал возмущение Антонов.

Издание также приводит сообщение Министерства транспорта, из которого следует, что нормативных запретов на проход маломерных судов нет. Однако для их приёма требуется создать отдельный терминал и соответствующую портовую инфраструктуру. Автор обращения в прокуратуру уверен, что для этого нужна политическая воля со стороны Минтранса.

Как следует из данных, приведённых в материале, за лето в Санкт-Петербург заходит не более 100 заграничных яхт, в то время как, например, в Хельсинки — более 19 тысяч.

Ранее сообщалось, что так называемые хаусботы — дома на воде — могут стать в России обычным явлением. Сейчас у таких построек нет ни официального статуса, ни правил содержания. Однако председатель правительства Михаил Мишустин поручил профильным министерствам подумать, как изменить ситуацию.