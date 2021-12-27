Мордашов оценил стоимость перехода российской металлургии на водород

Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов сообщил в интервью телеканалу «Россия 24», что для перехода российской чёрной металлургии на безуглеродное производство потребуется 10 трлн рублей. Металлургическим комбинатам будет необходимо поставлять 110 ГВт «зелёной» электроэнергии. При этом все установленные мощности российской энергетики составляют немногим более 200 ГВт.

Глава «Северстали» назвал переход на безуглеродное производство «очень дорогим и сложным мероприятием».

Сможем ли мы выйти на уровень углеродной нейтральности, пока до конца непонятно, потому что нет опробованных технологий. По грубым и очень предварительным подсчётам, российской металлургии потребуется порядка 10 трлн рублей при переводе производства 70 млн т стали в год, как сейчас, на технологию прямого восстановления железа с помощью водорода из железорудного сырья, а потом переплавку в электропечах, — сказал Мордашов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал абсолютно реалистичным достижение Россией углеродной нейтральности к 2060 году. Он подчеркнул, что у страны имеются большие преимущества в климатической сфере — такие, как гидроэнергетика, атомная генерация и поглощающие способности российских лесов.

Ранее сообщалось, что углеродная нейтральность к 2060 году обойдётся России в 479,8 трлн рублей, а борьба с выбросами приведёт к росту цен на электроэнергию для конечных потребителей в среднем на 12%.