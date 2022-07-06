Монеточка рассказала, как справиться со стрессом молодой матери

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Елизавета Гырдымова

Российская певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) сообщила о том, что испытала депрессию после родов своей дочери. Изучив комментарии из интернета, она пришла к выводу, что общество не способно адекватно воспринять эту проблему. В связи с этим она составила список советов, которые смогут помочь молодой матери в преодолении стресса, и опубликовала его в своем Telegram-канале.

Ты хорошая мама, даже если не сразу почувствовала всепоглощающую любовь. Ты хорошая мама, даже если ты испугалась. Ты хорошая мама, даже если не всё успела. Ты хорошая мама, даже если реальность не совпала с твоими ожиданиями. Ты хорошая мама, даже если тебе непросто принять перемены в своей жизни. Ты хорошая мама, даже если тебе не удаётся быть благодарной и счастливой каждый день. Ты хорошая мама, даже если пока не успела стать идеальным человеком. Ты хорошая мама, даже если ты не детский педиатр. Ты хорошая мама, даже если ты не детский психолог. Ты хорошая мама, даже если нуждаешься в помощи профессионалов и близких, — поделилась списком Монеточка.

По мнению артистки, после прочтения этих слов психическое здоровье матери новорожденного младенца должно значительно улучшиться. Также певица решила узнать у поклонников, какие наставления они могут дать ей. Самое популярное сообщение оставила подписчица под ником Ксю: «Ты достаточно хорошая мама, если вообще задумалась о том, как стать хорошей».

Ранее психолог Ольга Шкуратова рассказала, как утешить горюющего человека. По ее словам, нужно его успокоить и в некотором роде растормошить — дать понять, что его горе разделяют. Не следует напоминать о тяжести и неизбежности произошедшего. Как утверждает Шкуратова, слишком оптимистичные фразы вроде «надо держаться» и «всё пройдёт» использовать нельзя. Следует предложить страдающему помощь в быту, показать свою готовность быть рядом.