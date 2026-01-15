Молочный коржик, как в детстве: тот самый вкус из школьной столовой. Готовлю за 15 минут — и ностальгия одолевает

Молочный коржик, как в детстве: тот самый вкус из школьной столовой. Готовлю за 15 минут — и ностальгия одолевает

Если вы боитесь дрожжей или сложного теста, этот рецепт — ваш идеальный старт. Все смешивается в одной миске, тесто не капризничает, а результат гарантированно порадует и вас, и детей.

В глубокой миске растираю 200 г сахара со 100 г мягкого сливочного масла комнатной температуры до однородной светлой массы. Добавляю яйцо, 10 г разрыхлителя (или 1 ч. л. соды, гашенной уксусом) и 80 мл молока комнатной температуры. Взбиваю венчиком до соединения ингредиентов.

Постепенно, порциями, начинаю добавлять просеянную муку (500 г). Сначала вмешиваю лопаткой, а когда масса станет густой — вымешиваю мягкое нелипкое тесто руками. Оно должно быть эластичным и податливым. Заворачиваю в пленку и даю отдохнуть 15–20 минут при комнатной температуре.

Тесто раскатываю на припыленной мукой поверхности в пласт толщиной 6-7 мм. Стаканом или формочкой для кексов (диаметром 6–8 см) выдавливаю кружки. Аккуратно перекладываю их на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Взбиваю вилкой оставшееся яйцо (или только желток для более темного цвета). Смазываю этой яичной болтушкой поверхность каждого коржика. Это даст красивый глянцевый румянец.

Выпекаю в разогретой до 190–200 °C духовке примерно 12–15 минут. Важно не пересушить: как только коржики равномерно подрумянятся до золотисто-коричневого цвета — сразу достаю. Даю немного остыть на противне. Подаю к чаю или молоку.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.