Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 14:54

Молочный коржик, как в детстве: тот самый вкус из школьной столовой. Готовлю за 15 минут — и ностальгия одолевает

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы боитесь дрожжей или сложного теста, этот рецепт — ваш идеальный старт. Все смешивается в одной миске, тесто не капризничает, а результат гарантированно порадует и вас, и детей.

В глубокой миске растираю 200 г сахара со 100 г мягкого сливочного масла комнатной температуры до однородной светлой массы. Добавляю яйцо, 10 г разрыхлителя (или 1 ч. л. соды, гашенной уксусом) и 80 мл молока комнатной температуры. Взбиваю венчиком до соединения ингредиентов.

Постепенно, порциями, начинаю добавлять просеянную муку (500 г). Сначала вмешиваю лопаткой, а когда масса станет густой — вымешиваю мягкое нелипкое тесто руками. Оно должно быть эластичным и податливым. Заворачиваю в пленку и даю отдохнуть 15–20 минут при комнатной температуре.

Тесто раскатываю на припыленной мукой поверхности в пласт толщиной 6-7 мм. Стаканом или формочкой для кексов (диаметром 6–8 см) выдавливаю кружки. Аккуратно перекладываю их на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Взбиваю вилкой оставшееся яйцо (или только желток для более темного цвета). Смазываю этой яичной болтушкой поверхность каждого коржика. Это даст красивый глянцевый румянец.

Выпекаю в разогретой до 190–200 °C духовке примерно 12–15 минут. Важно не пересушить: как только коржики равномерно подрумянятся до золотисто-коричневого цвета — сразу достаю. Даю немного остыть на противне. Подаю к чаю или молоку.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
Читайте также
Слойки на кефире с вареньем и штрейзелем: хрустящие, нежные, как из пекарни. Готовим без навыков!
Общество
Слойки на кефире с вареньем и штрейзелем: хрустящие, нежные, как из пекарни. Готовим без навыков!
Нежный завтрак для всей семьи — классические сырники на сковороде
Семья и жизнь
Нежный завтрак для всей семьи — классические сырники на сковороде
Вместо куриного супа — кастрюля шурпы. Бросаю кусочки курицы и овощи — и через час согревающий обед для всей семьи
Общество
Вместо куриного супа — кастрюля шурпы. Бросаю кусочки курицы и овощи — и через час согревающий обед для всей семьи
Ленивый торт за 25 минут: один кофейный корж, крем-чиз и карамель. Вкусный и быстрый десерт к чаю
Общество
Ленивый торт за 25 минут: один кофейный корж, крем-чиз и карамель. Вкусный и быстрый десерт к чаю
Они как настоящие: полезные «Баунти» без лишних калорий — скатаете за 5 минут
Общество
Они как настоящие: полезные «Баунти» без лишних калорий — скатаете за 5 минут
еда
рецепты
десерты
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два сотрудника аптеки стали жертвами удара ВСУ по Запорожской области
Смерть детей в роддоме Новокузнецка: причины, последние новости 15 января
Названа главная версия смерти экс-главы «Уралкалия» на Кипре
На Урале арестовали Кота по делу об убийстве друга с пакетом на голове
«Автобусная армия» и американская орда: расстановка сил в Гренландии
«Крашеные крысы»: депутат о премьере третьего «Аватара»
В России хотят отпускать ветеринарные успокоительные по рецепту
Признание министра обороны Украины о ВСУ напугало Запад
Дипломат рассказал о посреднической роли России в переговорах Ирана и США
Одна страна может стать крупным центром производства машин УАЗ
Военэксперт назвал главное отличие нового ударного дрона «Герань-5»
Дочь легендарного Фредди Меркьюри скончалась от тяжелой болезни
Депутат рассказал, обсуждают ли в Госдуме новую пенсионную реформу
Раскрыто, как Трамп может надавить на Зеленского ради заключения мира с РФ
В Эстонии и Латвии поддержали идею Каллас «начать пить»
Автобус с пассажирами опрокинулся в российском регионе
СК попросит отправить на лечение бросившего ребенка в Шереметьево мужчину
Политолог нашел необычное объяснение массовым протестам в США
Организаторы первенства в Европе не учли результат российской бобслеистки
Житель Апатит угнал авто знакомого в надежде, что тот про него не вспомнит
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.