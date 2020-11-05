Могилу Бориса Хмельницкого после его смерти стали навещать бомжи

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Благодарные бездомные продолжают навещать могилу Бориса Хмельницкого. Актёр при жизни часто давал сигареты и деньги бомжам, которые жили у его дома.

Как рассказала «Экспресс-газете» дочь Хмельницкого зоозащитница Дарья, её отец мог запросто подать руку малознакомому бездомному.

Я вспоминаю, как папа подъехал к моему училищу, и вдруг навстречу идёт пьяный бомж, от которого воняет за километр. Он кричит на всю улицу: «О! Робин Гуд!» — и протягивает руку в какой-то жуткой коросте. И папа с ним здоровается, — сказала Хмельницкая.

Кроме того, зоозащитница уточнила, что на её вопрос, а не боится ли отец заразиться, он ответил: «Даш, ты с ума сошла? Это человек, он даёт мне руку».

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