Многодетная россиянка выиграла квартиру и сразу потеряла её

https://static.news.ru/photo/eb89cce4-b4ce-11ea-8661-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Многодетная мать из Барнаула выиграла квартиру, однако в результате она досталась другому участнику розыгрыша. Об этом сообщает региональный интернет-портал «Толк».

По данным портала, квартира являлась главным призом в розыгрыша, проводимого в рамках второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. К нём участвовали гости мероприятия, купившие сувениры на сумму не менее 500 рублей.

Розыгрыш главного приза проводился очно. Победитель после объявления результата должен был подняться на сцену в течение трёх минут.

Обладателем главного приза стала жительница Барнаула. Однако она не смогла подняться на сцену, поскольку уже уехала. По её словам, начался дождь и она повезла детей домой.

В результате розыгрыш был проведён заново и недвижимость досталась 26-летнему местному жителю.

Сама неудавшаяся победительница призналась, что её не предупреждали в необходимости личного присутствия при объявлении результатов. несмотря на наличие такого пункта в правилах акции, и потребовала вернуть ей выигранную квартиру.

Ранее стало известно, что жительница США по ошибке уничтожила лотерейный билет на сумму 2 млрд рублей ($26 млн). Она положила его вместе с бельём в стиральную машину.