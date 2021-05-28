Многодетная россиянка выиграла квартиру и сразу потеряла её

Многодетная мать из Барнаула выиграла квартиру, однако в результате она досталась другому участнику розыгрыша. Об этом сообщает региональный интернет-портал «Толк».
По данным портала, квартира
Розыгрыш главного приза проводился очно. Победитель после объявления результата должен был подняться на сцену в течение трёх минут.
Обладателем главного приза стала жительница Барнаула. Однако она не смогла подняться на сцену, поскольку уже уехала. По её словам, начался дождь и она повезла детей домой.
В результате розыгрыш был проведён заново и недвижимость досталась 26-летнему местному жителю.
Сама неудавшаяся победительница призналась, что её не предупреждали в необходимости личного присутствия при объявлении результатов. несмотря на наличие такого пункта в правилах акции, и потребовала вернуть ей выигранную квартиру.
Ранее стало известно, что жительница США по ошибке уничтожила лотерейный билет на сумму 2 млрд рублей ($26 млн). Она положила его вместе с бельём в стиральную машину.