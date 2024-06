«Мне не нужен секс»: за что раскритиковали директора Пушкинского музея

Елизавета Лихачева

Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева столкнулась с резкой критикой из-за появления в «Кафе Пушкинъ». Что там произошло, почему ее так жестко критикуют, какие еще с ней были скандалы?

За что критикуют Лихачеву, что за мероприятие в «Кафе Пушкинъ»

«Кафе Пушкинъ» — ресторан русской дворянской кухни, созданный художником и ресторатором Андреем Деллосом к 200-летию знаменитейшего поэта. 4 июня ресторан отпраздновал 25-летний юбилей.

Как отмечает Buro247, поздравить юбиляра пришли друзья: директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева, бывший директор Роскино и член жюри Московского еврейского кинофестиваля Екатерина Мцитуридзе, телеведущая Эвелина Хромченко, бизнесвумен Полина Киценко, актриса Анна Чиповская, фешен-фотограф Наталья Османн с мужем продюсером Мурадом, гимнастка Ляйсан Утяшева, телеведущая Ида Галич, актриса Анна Цуканова-Котт, журналистка и телеведущая Таня Геворкян, блогер Надежда Стрелец, журналистка Ксения Китаева (племянница жены бывшего замминистра обороны Тимура Иванова) и многие другие.

Скандал вызвала футболка, в которой была Лихачева, с надписью «I don`t need sex, the art world fucks me everyday» («Мне не нужен секс, мир искусства меня каждый день»).

«Да, ну и директор музея. Вот это культурный уровень», «Боже, спаси от таких директоров нашу культуру и наследие!», обмениваются мнениями в комментариях Telegram.

Внешний вид Лихачевой вызвал вопросы к ее профессиональным достоинствам.

«А как и за что „это“ стало директором музея? С какого года? Кто решил? Назначил? Вопросов больше, чем от „этого“ директора отговорок... Прошу просветить неразумных и недалёких (меня!)!!!! К кому надо обращаться???? Может, Никита Сергеевич [Михалков], наш народный, сможет разобраться... вот только к нему у меня доверие!!!!» — написала в комментариях в Telegram-канале издания «Абзац» Лариса Лукашевич.

Кто выступил в защиту Лихачевой

Претензии к директору Пушкинского музея в Сети разделяют не все.

«Тут все очень просто. Мероприятие частное. Вероятно, там был дресс-код, и раз Елизавета там присутствует, значит, она в него вписалась. Не вписалась бы — попросили бы внести коррективы в образ. Но не попросили. Остальных волновать не должно. Ну и конечно, она была туда, в принципе, приглашена как дорогой и уважаемый гость. А вы, дорогие критики, можете сколько угодно демонстративно выгуливать белые пальто, вас все равно не позовут», — констатировала автор Telegram-канала Samovarova.

В беседе с «Абзацем» Лихачева объяснила появление в скандальной футболке простой небрежностью и отвергла попытки делать из этого суждения о своей личности.

«Мне кажется, что попытки раздуть из этого какой-то вселенский скандал абсолютно несостоятельны. Музей процветает, количество посетителей увеличивается, выставки открываются, пусть и в довольно-таки сложных условиях. Музей работает — это почему-то никого не интересует. А вот почему директор в свободное от работы время ходит по ресторанам, всех интересует. Это просто нелепо», — заявила Лихачёва.

Кто такая Елизавета Лихачева

Елизавета Лихачева была назначена директором ГМИИ им. А. С. Пушкина 21 марта 2023 года.

Она сменила на этом посту Марину Лошак, которая проработала на этом посту почти 10 лет, ее назначил министр культуры Владимир Мединский в 2013 году. Она написала заявление «по собственному желанию». Незадолго до ее отставки в ноябре 2022 дочь Лошак Анна Монгайт была включена Минюстом РФ в список иностранных агентов. Она попала туда вслед за телеканалом «Дождь» (в 2021 году включен Минюстом РФ в список иноагентов, в 2023-м — в список нежелательных организаций).

До Пушкинского Лихачева с 2006 года работала в Музее архитектуры им. Щусева, а с 2017 года возглавляла его, несмотря на сопротивление других сотрудников. Forbes пишет, что ей удалось за пять лет увеличить число посетителей с 600 до 8000. В 2014 году на своем посту он стала участницей скандала вокруг Дома Мельникова, памятника архитектуры федерального значения. Лихачевой удалось «вырвать» уникальный объект из-под контроля дочери художника Екатерины Каринской, которую обвиняли в разрушении уникальной обстановки дома.

«Поддавили меня дверью и захлопнули ее, а вещи выбросили в окно», — пожаловалась Forbes Каринская.

В какие скандалы попадала Лихачева

Как отмечает Forbes, Елизавета Лихачева неоднократно становилась объектом критики — из-за отсутствия академического бэкграунда, скандала вокруг Музея Константина и Виктора Мельниковых, полемики с защитниками исторического района Ивановская Горка. При назначении на пост директора Музея архитектуры ее раскритиковали сотрудники, указав, что она «не имеет ученой степени, научного опыта и веса, не обладает опытом руководящей работы», «не курировала ни один выставочный проект, не участвовала в научных конференциях и круглых столах», «неоднократно получала выговоры», «не пользуется авторитетом и уважением среди коллектива, ей свойственны интриги и саботаж при выполнении работ, неэтичное поведение по отношению к коллегам».

Лихачева отвергла претензии, объяснив их тем, что «музейщики — люди консервативные, они боятся новшеств и не знают, чего от меня ждать».

«Те, кто клялся, что порога не переступит, пока в музее сидит эта ужасная Лихачева, приходят и читают лекции», — говорила она в интервью The Art Newspaper Russia.

В марте 2023 года, едва успев вступить в должность директора Пушкинского музея, Лихачева попала в скандал, сравнив Иосифа Сталина с Микки Маусом. Поводом стало старое видео, где она сидит в своем кабинете, а на заднем фоне на комоде располагается фотопортрет Иосифа Сталина, к которому приклеено изображение зайца. Она подчеркнула: спорить про Сталина не имеет никакого смысла и такие инфоповоды вбрасывают, когда хотят отвлечь людей он реальных проблем.

«Я приверженец очень простой позиции: он сдох. Все. Проехали. Мы не можем мерить нашу сегодняшнюю жизнь Сталиным. Это смешно просто. Почему не Иваном Грозным? Еще Петр I был тоже такой сомнительный персонаж», — заявила Лихачева в эфире RTVI, вызвав гнев у многих россиян и КПРФ.

