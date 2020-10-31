Митрополит Екатеринбурга самоизолировался после контакта с больным COVID-19

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Митрополит екатеринбургский и верхотурский Кирилл самоизолировался после контакта с больным коронавирусом. Об этом сообщили в местной епархии.

При этом священнослужитель находится в добром здравии. Однако воскресную службу 1 ноября он провёл уединённо, в домовом храме Свято-Симеоновского архиерейского подворья в Екатеринбурге.

В течение как минимум ближайшей недели митрополит будет оставаться на карантине, уточнили в епархии.

Ранее NEWS.ru писал, что гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус ушёл на самоизоляцию, так как контактировал с заражённым COVID-19 человеком.