Мишустин призвал к дальнейшему соблюдению противоковидных мер

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Ситуация с распространением COVID-19 в России стабилизировалась, однако меры предосторожности, связанные с пандемией, необходимо продолжать соблюдать. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что скачков заболеваемости коронавирусом в последнее время не наблюдается. Однако и снижения заболеваемости пока не происходит.

Вирус не отступил. Очень важно и дальше соблюдать меры предосторожности, — цитирует главу правительства ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что важно не допустить ситуации с коронавирусом, аналогичной другим странам, в ряде которых уже объявлено о третей волне инфекции. В связи с этим поручил разработать дополнительные меры по защите населения от COVID-19.

По данным на 6 апреля в России выявлено 8,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Из больниц по выздоровлению за 24 часа выписаны 8,9 тысячи пациентов. Жертвами инфекции стали 389 человек.

Всего с начала пандемии в РФ заразились около 4,6 млн человек. Из них свыше 4,2 млн выздоровели и 101 тысяча скончались.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в РФ выявлено более 100 случаев британского штамма коронавируса и ещё 10 — южноафриканского. Она также отметила, что количество мутаций коронавируса в мире растёт и на сегодняшний день в международной базе данных насчитывается свыше миллиона геномов.