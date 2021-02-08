Мишустин поздравил российских учёных с профессиональным праздником

https://static.news.ru/photo/842016aa-69e9-11eb-9a3c-96000091f725_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Embassy in the USA via globallookpress.com/Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил отечественных учёных с Днём российской науки, отметив, что Россия имеет уникальный интеллектуальный потенциал и является мировым лидером во многих областях.

По его словам, новое поколение российских учёных обеспечивает создание цифровых, генетических и нанотехнологий, современных материалов и систем, искусственного интеллекта.

Ваши работы востребованы в самых разных отраслях экономики, оборонно-промышленном комплексе, — написал он в своей поздравительной телеграмме.

Кроме того, премьер отметил разработки отечественных специалистов в медицине, помогающие лечить редкие заболевания, делать высокотехнологичные операции, производить уникальные лекарства и вакцины.

Мишустин напомнил о влиянии русских учёных, исследователей и просветителей, в том числе Михаила Ломоносова, Андрея Сахарова и Дмитрия Менделеева, на всю историю человечества.

Он уверен, что отечественные специалисты ещё не раз прославят Россию открытиями.

Ранее NEWS.ru писал, что российские исследователи из Сибирского отделения Российской академии наук обнаружили антитела против COVID-19, которые способны эффективно нейтрализовать коронавирус и могут быть использованы для создания лекарства от инфекции.